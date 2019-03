Figlia Michael Jackson tenta il suicidio

Paris Jackson - Figlia di Michael - tenta il suicidio dopo il documentario 'Leaving Neverland' : Paris Jackson , la figlia di 21 anni di , ha tenta to il . È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando fonti della famiglia e di ...

Paris Jackson «tenta suicidio». La Figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson , la figlia di 21 anni di Michael Jackson , ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles . Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

Paris Jackson «tenta il suicidio». La Figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson , la figlia di 21 anni di Michael Jackson , ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles . Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

Paris Jackson «tenta il suicidio». La Figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson , la figlia di 21 anni di Michael Jackson , ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles . Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz...

Michael Jackson - la Figlia Paris lo difende dalle nuove accuse sollevate dal documentario Leaving Neverland : “State calmi e fumatevi un po’ d’erba” : “Quanto caos attorno a papa Michael . State calmi e fumatevi un po’ d’erba”. La ricetta “zen” di Paris Jackson pochi giorni dopo la messa in onda su Hbo di Leaving Neverland , il documentario che accusa nuovamente Jacko di violenza su due ragazzini, è affidata ai social. “So che le ingiustizie sono frustranti ed è facile agitarsi, ma reagire con calma a mente fredda è più logico che agire su due piedi in modo rabbioso”, ha twittato la ...

La Figlia di Michael Jackson ricoverata in un ospedale psichiatrico? Lei smentisce : Una bufala, quella pubblicata dai giornali di mezzo mondo che volevano la figlia maggiore di Michael Jackson , Paris , ricoverata in una clinica di riabilitazione. La notizia partita dal giornale ...

PARIS JACKSON RICOVERATA PER ESAURIMENTO NERVOSO/ La Figlia di Michael : "sento mio padre vicino a me" : PARIS JACKSON , figlia di Michael JACKSON , ha annunciato un anno di ritiro da ogni attività per curarsi di un forte ESAURIMENTO

Paris Jackson - la Figlia del grande Michael - ricoverata in una clinica di riabilitazione : La bella Paris Jackson, ventenne figlia del compianto cantante Michael, ha deciso di mettere al primo posto della sua lista di priorità la sua salute. La modella, infatti, ha deciso di entrare di sua spontanea volontà in una casa di cura riabilitativa dopo un anno piuttosto stressante per lei. Nella struttura, la ragazza vuole sottoporsi a dei trattamenti rigeneranti, in modo da potersi ristabilire completamente e ripartire rinfrancata dopo un ...