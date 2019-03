Europee | Chalencon | Gilet | | ' lista per cambiare Ue | no con Le Pen' | 2

Europee : Chalençon - Gilet - - 'lista per cambiare Ue - no con Le Pen' - 2 - : Ma la preoccupazione è la globalizzazione, l'economia capitalista che ha distrutto le economie locali. In Francia come in Italia abbiamo allevamenti di grande qualità, prodotti di ottima qualità...

La svolta politica dei gilet gialli il leader Chalençon annuncia lista per Europee : Si chiamerà 'Evoluzione cittadina'. 'Invitiamo a confluire le energie desiderose di ripristinare unità e grandezza del nostro popolo', dice l'esponente che a febbraio ha incontrato Di Maio e Di ...

Ingrid Levavasseur - capolista dei gilet gialli alle Europee - contro Chalencon dopo l'incontro con Di Maio : "Non è il nostro portavoce" : Ingrid Levavasseur smentisce totalmente che Christophe Chalencon, l'uomo incontrato ieri da Luigi Di Maio nella banlieue di Parigi, sia portavoce della lista di gilet gialli Ric da lei guidata. "E' falso", dice la capolista a Le Monde. "Si è voluto mettere in mostra con gli italiani". Levavasseur aggiunge di essere stata informata solo all'ultimo dell'incontro, a cui si era opposta. "Sapevo che c'erano contatti, ma avevo risposto che noi ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...

Di Maio e Di Battista dall'ala dura dei gilet gialli. Chalencon : 'No alleanze per Europee' : Poco dopo, non a caso, uno dei principali - e più noti - leader dei gilet gialli, Eric Drouet, disconosce qualsiasi 'iniziativa politica' fatta a nome del movimento. E in serata lo stesso Chalencon, ...

Di Maio e Di Battista dall'ala dura dei gilet gialli. Chalencon : «No alleanze per Europee» : L'avvio di un dialogo con i gilet gialli per dare slancio alla campagna per le Europee. In un albergo dell'hinterland meridionale di Parigi, Luigi Di Maio incassa una bozza di accordo con...

Di Maio e Di Battista incontrano ala dura gilet gialli. Chalencon : «No alleanze per Europee» : Un incontro tra Di Maio, Di Battista e il gruppo dei gilet gialli che fanno capo a Ingrid Levavasseur si è tenuto in Francia. All'incontro ha preso parte anche Christophe Chalencon, uno...