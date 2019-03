App che aggiornano Android? Non esistono | e non dovete scaricarle dal Play Store

Giovanni - intrAppolato dalle buche : “Hanno sistemato la strada e ora sono libero - grazie Fanpage” : Per ogni storia c'è sempre un lieto fine. Giovanni da anni era sepolto in casa a causa delle profondi buche che non lo aiutano a svolgere le sue quotidiane attività malgrado le sue difficoltà fisiche. grazie a fanpage.it l'assessore ha provveduto a sistemare la strada sotto casa di Giovanni.Continua a leggere

Gemellaggio ChAppelle Riccia - Fanelli : questa è l'Europa che i nostri padri hanno voluto per noi : Ieri sera l'abbraccio tra le due comunità, le due amministrazioni ed i due gonfaloni comunali, alla presenza del neo Ambasciatore del Molise nel Mondo, Donato Mastropietro di Cercepiccola, nell'...

F1 – Raikkonen deluso dopo le qualifiche : “l’Alfa ha potenziale ma potevo fare meglio. È cambiato il team - non il mio Approccio” : Amaro in bocca per Kimi Raikkonen dopo le prime qualifiche della stagione: il nuovo pilota dell’Alfa Romeo chiude 9°, ma con la sensazione di aver potuto fare di meglio Tutto pronto per l’inizio ufficiale del primo gran premio di F1 della stagione. In attesa dell’esordio delle monoposto in quel di Melbourne, quest’oggi si sono svolte le prime qualifiche dell’anno sul circuito australiano con Lewis Hamilton a ...

Scherma : Alessio Sarri - storia Appassionata di stoccate vincenti : "La coppa del mondo di Pisa è dietro l'angolo, ma non è affatto in discesa " dice avendo calcato, in carriera, scene ben più adrenaliniche -, e spero ci siano tutti i i più forti al mondo, per non ...

Quella sindrome giApponese che attanaglia l'Europa : Se Gordon guarda alla tecnologia e agli effetti deludenti, sulla produttività, della rivoluzione informatica, Summers pensa alla finanza e alla politica monetaria: i tassi d'interesse reali sono ...

L’App Google 9.46 prepara la nuova configurazione del gruppo famiglia e altre modifiche minori : L'APK della versione 9.46 dell'App Google introduce delle modifiche minori che riguardano l'Assistente Famiglie, Google Assistant per Chrome OS e Google Lens, tuttavia ci sono segni di una regressione del Material Theme in alcune aree dell'interfaccia. L'articolo L’app Google 9.46 prepara la nuova configurazione del gruppo famiglia e altre modifiche minori proviene da TuttoAndroid.

Max VerstAppen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

Chi è Larus : rApper figlio di Ignazio La Russa che canta “sono tutto fatto” : Chi è Larus: rapper figlio di Ignazio La Russa che canta “sono tutto fatto” Chi è il figlio di Ignazio La Russa Larus è il nome d’arte del figlio di Ignazio La Russa, politico e Vicepresidente del Senato. Leonardo Apache è il terzogenito del senatore, la scorsa settimana ha rilasciato una sua canzone ufficiale dal titolo “sottovaluti” (rmx). Questa canzone è stata prodotta in collaborazione con Apo Way. Il testo ha ...

Insultato perché assume ragazzo del Gambia. Lui Appende cartello : «I razzisti stiano fuori» : Succede a Montescudo, in provincia di Rimini. Il proprietario della locanda Malatesta al Corriere: «Dopo quel post su Facebook nessuno è più venuto a prendere le pizze. Io però al ragazzo ho detto piuttosto non mangio io ma tu non te ne vai»

Ecofood prime - l'App antispreco che mette in rete esercenti - consumatori e onlus : Ogni anno nel mondo, secondo Fao e Coldiretti, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, che potrebbero raggiungere fra due anni, le 2 miliardi di tonnellate di cibo buttato letteralmente tra i ...

L’App Google Pay da oggi memorizza anche le carte d’imbarco : Da oggi l’app Google Pay diventa più utile. Oltre a tessere fedeltà, carte di credito e carte regalo, ma da oggi si possono includere nell’app anche le carte d’imbarco degli aerei. Gli utenti iPhone e iPad lo possono già fare con l’app Wallet, per quelli Android la funzione era abilitata solo in alcune nazioni, non in Italia. È una caratteristica utile, perché quando si riceve il biglietto aereo via mail molti giorni prima ...

Best Applied Game : Italian Video Game Awards e Rome Video Game Lab insieme per premiare i titoli che vanno oltre i canonici ambiti di gioco e intrattenimento : AESVI, l'associazione di categoria che riunisce i protagonisti dell'industria dei Videogiochi, e gli organizzatori di Rome Video Game Lab, l'evento che si terrà dal 10 al 12 maggio 2019 presso gli studi di Cinecittà a Roma, annunciano oggi la nascita di una partnership pensata per assegnare il premio "Best Applied Game" agli sviluppatori Italiani. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Gli Applied Game sono quei ...

Toto Cutugno - anche lui finisce nella lista nera dell’Ucraina : “È un agente di Appoggio della guerra della Russia” : Dopo Al Bano, l’Ucraina mette al bando anche Toto Cutugno. Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l’ingresso nel Paese al cantante per le sue presunte posizioni filorusse: lo ha rivelato all’Ansa uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso giovedì su Economistua.com, che aveva pubblicato una copia ...

Che cosa significano le scritte Apparse sulle armi dei terroristi in Nuova Zelanda : cosa significano le scritte apparse sulle armi usate dai killer delle stragi nelle moschee in Nuova Zelanda? Da Luca Traini ad Alexandre Bissonnette, da Novak Vujosevic a Sebastiano Venier, sono tutti riferimenti a eventi storici e protagonisti, del passato e del presente, di attentati contro immigrati e musulmani.Continua a leggere