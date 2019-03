WRC2 - Fabio Andolfi torna nel Mondiale Rally | ancora a bordo della Skoda Fabia R5

motorsport.motorionline

(Di venerdì 15 marzo 2019) ... sempre sullaR5, preparata però in quel contesto da RS Sport , e con a fianco per le note Simone Scattolin: già che c'era l'equipaggio si è preso pure la vittoria finale, pur ritrovandosi ...

motorionline : #WRC2 | Ecco il programma 2019 di Fabio Andolfi?? #ACITeamItalia #MotorsportItalia #TourdeCorse2019 #WRC2019 ??… - rallyssimo : La stagione di Fabio Andolfi nel WRC2 prende il via dalla Corsica per poi vederlo in altri sei eventi... - Ale_ronchetti : RT @Marco_Bonini: Fabio Andolfi 7 Gare nel WRC2 con Skoda Motorsport Italia -