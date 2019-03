Un viaggio a quattro zampe | la recensione di un viaggio che è l’inizio di un amore

correttainformazione

(Di venerdì 15 marzo 2019) Arriva nelle sale la storia delle storie “Un” che, tramite undi un cane, ci racconta un legame eterno e indissolubile, dal 14 Marzo al cinema.Lucas è un ragazzo che lavora e che ama gli animali. Davanti casa sua cura una piccola colonia di gatti dove al suo interno vive un cane, cresciuta con loro, in un legame che rompe i classici schemi di litigio tra cane e gatto. Sarà in un momento di smantellamento della colonia che tra le braccia di Lucas arriverà proprio lei: Bella. Un dolcissimo Pitbull che accompagnerà la sua vita creando quel legame indissolubile e spesso paritario tra cane e padrone.“Un” Un cane non è un semplice animale di compagnia, è parte di te, è un fratello, è molto di più. Questo l’hanno capito benissimo Cathryn Michon e William Bruce Cameron che qualche anno fa hanno scritto e ...

badtasteit : #UnViaggioaQuattroZampe, la videorecensione e il podcast - Gli_Scrittori : #Presentazione #Libri ????#intervista di Silvia Pattarini #ColVentoInPoppa (@RobinEdizioni), il primo #romanzo di… - DarksiderCinema : La toccante avventura di una cagnolina che ha percorso 400 miglia per ricongiungersi al padrone:… -