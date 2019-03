Sosta selvaggia a Roma, indaga Procura

Ladicontro chi parcheggia le auto in doppia o tripla fila causando, in molti casi, problemi gravi alla già congestionata circolazione stradale nella Capitale. Una vera e propria maxi indagine è stata avviata da alcuni mesi a piazzale Clodio per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il procedimento, coordinato daltore aggiunto Paolo Ielo, è basato sulle segnalazioni che l'Atac quasi quotidianamente invia agli uffici della.(Di venerdì 15 marzo 2019)

