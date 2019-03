Pasta con melanzane a funghetto

cosacucino.myblog

(Di venerdì 15 marzo 2019)conLacon leè un piatto tipico della cucina siciliana ma è praticamente preparato in tutta Italia, specialmente al sud. A Napoli la prepariamo con le. Lenascono come un saporito contorno tipico della cucina napoletana ma si prestano a varie interpretazioni : abbinate allasono un primo piatto completo, accompagnate con latticini ( mozzarella di bufala o fior di latte ) possono essere un piatto unico divino, come ingrediente per un saporito panino sono una valida soluzione per un pic-nic. Lacon lepuò anche essere gratinata al forno.Ingredienti per 4 penne o mezzanelli o altro tipo dicorta che preferite 350 grgrandi 3 pomodorini 300 gr mozzarella 200 gr aglio uno spicchio basilico olio EVO qb olio di arachidi per frittura sale qb Parmigiano ...

