Paola Di Benedetto rivela : "Fede mi ha fatta innamorare facendomi ridere" : Una volta fuori, però, credo sia tutta un'altra cosa, nel senso che è tutto un altro mondo, ma non è detto che una coppia non duri. Se dura vuol dire che si sono gettate delle buone basi'. Segui già ...

Paola Di Benedetto felice e serena - su Monte : “Ci sentiamo - sono felice della sua storia d’amore” : Paola Di Benedetto è in un momento super, legata al proprio fidanzato Federico. Su Monte spiega di essere felice della sua love story con Giulia Paola Di Benedetto è bellissima e solare. La 24enne è in un buon momento. Fidanzata da quasi nove mesi con Federico Rossi, si gode l’amore: il cantante 25enne la fa ridere tanto e l’ha completamente conquistata. … Continue reading Paola Di Benedetto felice e serena , su Monte : “Ci sentiamo , ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati?/ La d'Urso svela il mistero… : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono in crisi? Barbara d'Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha rivelato come stanno realmente le cose tra di loro.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno ancora insieme : la rivelazione a Pomeriggio 5 (video) : Come passerà Paola Benedetto il San Valentino? Single o assieme a Federico Rossi del duo Benji e Fede? L'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' ha deciso di svelare la verità, in esclusiva, oggi, a ' Pomeriggio 5'. Nelle scorse settimane, sempre più insistenti le voci di una presunta crisi perché non si sono fatti vedere più assieme su Instagram:prosegui la lettura Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno ancora insieme : la rivelazione a Pomeriggio 5 ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi smentiscono le voci di una crisi tra loro : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip. I due giovani vista anche la popolarità di entrambe sono molto seguiti da tantissimi follower sui social, ma non mancano le malelingue che spesso mettono in giro delle voci infondate sul loro conto. Nei giorni passati sulla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini è apparso un articolo dove si parlava di una presunta crisi della coppia. ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Arriva la smentita ufficiale : Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia più chiacchierata del momento Da diversi giorni sul web gira voce di una possibile crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due, come hanno notato i più attenti, avevano smesso di seguirsi su Instagram e, per un po’ di tempo, […] L'articolo Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? Arriva la smentita ufficiale proviene da Gossip e Tv.