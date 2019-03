Momenti di trascurabile felicità | dal libro di Piccolo | al film con Pif

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Paolo, interpretato da Pif, è un ingegnere che trova godimento dalla vita compiendo delle piccole trasgressioni. Questo suo modo di fare però gli costerà caro: a un incrocio, a bordo del suo motorino, non rispetta il semaforo rosso e viene investito da un’automobile, morendo sul colpo. Si ritroverà così in una specie di Aldilà in cui Renato Carpentieri, nei panni di Paradiso, il custode del luogo, gli dà la possibilità di ritornare sulla Terra per un’ora e trentadue minuti per congedarsi definitivamente dalla sua vita, senza avere rimpianti.diè il nuovodi Daniele Luchetti, appena arrivato in sala, con Pif, Thony e Renato Carpentieri, tratto dall’omonimodi Francesco

francescacheeks : 27', 49', 86' : momenti di non trascurabile felicità. ?? - ItalyTelegraph : RT @badtasteit: #MomentidiTrascurabileFelicità, la videorecensione e il podcast - fisco24_info : ‘Momenti di trascurabile felicità’, Pif al cinema : -