Immatricolazioni Auto | dati in calo per l' Europa a febbraio

Mercato auto Europa - febbraio sottotono : -0 - 9% di Immatricolazioni. Crolla il diesel : L’ultimo rapporto ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, testimonia un febbraio in calo per il Mercato europeo: la vendita di auto nuove registra infatti una flessione dello 0,9% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno, con 1.148.775 immatricolazioni nel 2019 contro le 1.159.114 del 2018. Un miglioramento però rispetto a gennaio scorso, che aveva fatto aprire l’anno con il -4,6% di vendite. Altro dato che ...

Auto : a febbraio Immatricolazioni in Ue giù -1% - per Fca -5 - 3% : Roma, 15 mar., askanews, - Il mercato europeo dell'Auto ancora in rosso a febbraio, con un calo delle immatricolazioni dell'1% dopo il -4,6% di gennaio. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

Auto : giù le Immatricolazioni a febbraio 2019 - soffrono Noleggio e Fiat : Roma, 8 marzo 2019 – Il mercato Automobilistico mostra ancora segni di difficoltà. La differenza delle immatricolazioni Auto fra febbraio 2019 e febbraio 2018 è infatti negativa. La riduzione del 3,2%, pur essendo meno accentuata rispetto a quelle registrate nei mesi passati, indica comunque un momento sfavorevole. Unica nota positiva la crescita del mercato privati, [...]

Mercato auto : anche a febbraio calo delle Immatricolazioni - colpa dell’ecotassa? : Dopo gennaio (-7,5%) anche febbraio accusa un calo di immatricolazioni, -3,2% pari a 178 mila auto, 4.700 in meno rispetto all’anno scorso. Si chiude così un bimestre influenzato negativamente dalla normativa su ecotassa ed ecobonus di cui a tutt’oggi non è chiara e completa la regolamentazione, entrata in vigore venerdì 1 marzo. Il mese di febbraio ha visto risultati positivi solo per il canale privato (+11,4%), con una quota che sale al 58,2%, ...

Auto : mercato ancora in rosso - Immatricolazioni febbraio -2 - 42% : Roma, 1 mar., askanews, - mercato dell'Auto ancora in perdita. A febbraio, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 177.825 macchine, sono diminuite del 2,42% ...

Immatricolazioni Auto a febbraio -2 - 42% : 18.48 Le Immatricolazioni a febbraio hanno avuto un calo del 2,42% rispetto allo stesso periodo del 2018. In diminuzione del 4,07% anche i trasferimenti di proprietà di auto usate. I dati del ministero dei Trasporti evidenziano anche che il volume globale delle vendite ha interessato per il 32,88% auto nuove e per il 67,12% usate. La quota di mercato di Fca ha toccato il 24,85% con Immatricolazioni in calo dell'8%. Una contrazione del mercato, ...

Immatricolazioni Auto - falsa partenza. Italia giù del 7 - 5% : ROMA - A gennaio nell'Europa dei 28 e nei Paesi Efta, Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate 1.226.446 auto, il 4,6% in meno dello stesso mese del 2018. I dati sono dell'Acea, l'...

Immatricolazioni Auto - le vendite scendono del 4 - 6% in Europa : A gennaio 2019 le Immatricolazioni di nuove auto in Europa , piu' i Paesi Efta, sono diminuite del 4,6% rispetto a gennaio 2018 attestandosi a 1.226.446. Lo rende noto un comunicato dell'Acea, l'...

Germania - auto ancora in affanno : Immatricolazioni gennaio -1 - 4% : Roma, 4 feb., askanews, - Nuovi segnali di debolezza dal settore dell'auto in Germania: a gennaio le immatricolazioni hanno registrato un calo dell'1,4 per cento su base annua, secondo i dati della ...