Giornata fiocchetto lilla | i disturbi alimentari si curano cominciando da una corretta

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il 15 Marzo è lanazionale del, che intende richiamare l’attenzione suidel comportamento alimentare (dca).Lavoro con i dca, in Italia e Oltralpe, da molti anni. Nel corso dei quali ho imparato che curare passa per prevenire e, dunque, fare unainformazione. Bisogna anzitutto sfatare l’idea che i dca siano una patologia della “volontà”. Si pensi al banale “se vuoi puoi farcela!” che rimbalza sui social, oppure “la volontà è tutto!”.Media e modelli: alcuni giorni fa è stato trasmesso un servizio delle Iene nel quale una ragazza asseriva di essere caduta nell’anoressia per assomigliare alle “influencer” che sfoggiano fisici scultorei. Questo servizio cela un messaggio non del tutto veritiero: al contrario di quello che la ragazza dice, non si diventa anoressiche per emulare modelli di ...

