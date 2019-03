Formula 1 | il mondiale in chiaro su TV8

tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ildi1 si conferma un’esclusiva indi TV8. Il canale trasmette tutti i 21 Gran Premi della stagione, di cui 5 in diretta: i GP di Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e Abu Dhabi.Il primo appuntamento stagionale è fissato con il Gran Premio Rolex d’Australia, in programma sul circuito di Melbourne. Sabato 16 marzo, alle ore 12.45, iniziano a rombare i motori con la sintesi dei test invernali che si sono svolti a Barcellona. Alle ore 13.00 spazio alle interviste con gli addetti ai lavori dal paddock, in attesa del via delle qualifiche officiali, in onda alle ore 14.00, che determinano la griglia di partenza del primo GP della stagione. Domenica 17 marzo, alle ore 11.00, la programmazione dedicata alle quattro ruote si apre con “F1 Ferrari Season 2018”, lo speciale in 1ª TV, lanciato da Carlo Vanzini, la voce della1 su Sky Sport, che ripercorre ...

