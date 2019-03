Bus in fiamme a Roma | indagine Atac

Roma - nuovo Bus in fiamme : nuovo incendio di un bus a Roma. Giovedì sera, verso le 23, a piazzale Clodio un bus Atac 'Jumbo' ha preso fuoco mentre si trovava fermo al capolinea. Non si registrano feriti.

Roma : fiamme avvolgono Bus a piazzale Clodio - danneggiata auto in sosta : Roma – fiamme alte in piazzale Clodio ieri sera. Erano le ore 23 circa quando un bus Atac della tipologia “jumbo” ha preso fuoco mentre si trovava fermo al capolinea. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia del Gruppo Prati della Polizia Locale che si trovava in servizio di vigilanza nella zona, che ha provveduto subito a mettere in sicurezza l’area e ad allertare i Vigili del fuoco arrivati poco dopo. Gli agenti ...

Bus si incendia sull'A1 : 40 liceali casertani in fuga dalle fiamme a Guidonia : «Correte, uscite subito!» hanno urlato le insegnanti quando hanno visto le prime fiamme avvolgere il veicolo. Momenti di paura questo pomeriggio, poco dopo le 14, quando un pullman che...

Paura sull’A1 altezza nord di Roma : Bus in fiamme con a bordo scolaresca : Roma – Attimi di Paura per una scolaresca in gita diretta a Firenze. Il pullman turistico su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 15.30 sull’autostrada A1, direzione nord, all’altezza del km 551, poco prima della stazione di servizio Mascherone nei pressi di Fiano Romano, a nord di Roma. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre e due autobotti del comando dei Vigili del ...

Bus studenti in gita in fiamme su A1 : Un pullman turistico con a bordo studenti in gita ha preso fuoco sull'A1 all'altezza della stazione di servizio Mascherone, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ...

Pistoia - deposito di autoBus in fiamme : 1.42 Incendio in un deposito di autobus a Lamporecchio, in provincia di Pistoia. Squadre dei vigili del fuoco di Pistoia e dei distaccamenti di Montecatini Terme, Pescia ed Empoli sono già sul posto in Via Vittorio a lamporecchio. Le fiamme hanno aggredito già otto mezzi in sosta nel deposito e le squadre di soccorso operano senza sosta per domare il rogo.

Calabria : inaccettabile ennesimo Bus in fiamme : Roma – “Stanotte un altro autobus dell’Atac in fiamme. Dopo un 2018 in cui si sono verificati 20 episodi tra incendi e principi di incendio, nel 2019 siamo gia’ a tre casi. Eventi in cui l’incolumita’ degli operatori e dei passeggeri viene messa a serio repentaglio ed in cui si squalifica l’immagine della Capitale nel mondo. E’ inaccettabile che il trasporto pubblico abbia un tale deficit di ...

Atac : Due Bus in fiamme nella notte - una in servizio da 12 anni : Roma, 25 gen., askanews, - Due incendi di autobus nella notte, alla stessa ora, a Roma. Uno in via del Pattinaggio, il secondo in via delle Tre Fontane. Sui mezzi non c'erano passeggeri, uno stava ...

Roma - ancora un Bus in fiamme : Incendio su un bus che stava rientrando in rimessa , la notte scorsa poco prima dell'una, a Roma. Il rogo, fa sapere Atac, si è sviluppato per ragioni ancora da accertare. A bordo non c'erano ...

