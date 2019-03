Via della Seta | frenata della Lega Conte martedì in Parlamento Alleati divisi anche

Via della Seta - l’Italia fa bene a sganciare la sua politica estera dagli Usa : La recente vicenda del rimbrotto da parte statunitense nei confronti del governo Conte per la firma del Memorandum of Understanding ci rimanda a tempi oramai sorpassati. L’amministrazione del bugiardo patologico e razzista Donald Trump (cit. Bernie Sanders), dopo aver risuscitato la dottrina Monroe per riprendersi il Venezuela e le sue risorse petrolifere e di altro genere, vorrebbe imporre modelli obsoleti di sottomissione anche al governo ...

Weekly Post #13 " La nuova Via della Seta passerà per l'Italia? : ... che insieme a centinaia di miliardi di dollari stanno portando in mezzo mondo anche l'influenza cinese e l'idea di un nuovo ordine mondiale contrapPosto a quello americano. Nella nuova puntata del ...

Paolo Savona - l'Anac dà il Via libera alla nomina alla presidenza della Consob : Via libera dell' Anac alla nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona . L'autorità anticorruzione, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità rispetto al ...

Weekly Post #13 – La nuova Via della Seta passerà per l’Italia? : Cos'è la “Belt and Road Initiative” e perché il documento che sta per firmare il governo preoccupa Stati Uniti e Unione Europea, nella nuova puntata del podcast del Post

Se la "Nuova Via della Seta" Italia-Cina si rivelasse molto conveniente per noi : PIERCARLO BARALE - Il presidente Usa Trump si è detto molto preoccupato dall'annunciata adesione del nostro Paese alla "Belt and Road Iniziative". La firma del documento dovrebbe avvenire in occasione ...

Via della Seta : Trieste - è tutto pronto : ANSA, - Trieste, 14 MAR - "E' tutto pronto a Trieste per siglare un accordo, rispettando tutte le regole, non svendendo alcunché ma anzi potenziando la parte pubblica". Lo ha detto il presidente dell'...

Nuova Via della Seta - opportunità o pericolo per il nostro Paese? : Emergono in questi giorni posizioni molto differenti sul progetto della Nuova Via della Seta promosso (nell'ormai lontano 2013) dal presidente Xi Jinping. Ci sono coloro che ritengono che la firma italiana del MoU (Memorandum of Understanding) metterebbe a rischio il Patto Atlantico; sull'altra sponda, si registrano promotori che entusiasticamente evidenziano le significative opportunità di business create da questo accordo per le imprese ...

Via della Seta - occasione da non sprecare : Ma non basta: la cosiddetta Via della Seta è il più grande piano economico-infrastrutturale di sempre, quindi è verosimile che l'impatto anche sul porto e sull'economia del nostro territorio sarà ...

Nuova Via della seta - la propaganda cinese arriva sui social : Le dichiarazioni del premier Conte sull'adesione dell'Italia alla Nuova via della seta, il maxi-programma di investimenti ideato da Pechino per collegarsi con decine di paesi, arriva nel bel mezzo di una guerra commerciale.Da quando Donald Trump ha imposto il primo turno di dazi sulle importazioni cinesi le parti si sono avviate verso un'irreversibile scontro. Oggi il conflitto si sta espandendo in tutto il globo e si combatte nel campo ...

Via della seta : Conte alla Camera il 19 : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Si terranno martedì alle 10.30 le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Via della seta. Conte terrà le comunicazioni in Contemporanea con quelle sul ...

Via della Seta - Conte riferisce martedì : 14.30 Si terranno martedì alle 10.30 le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte sulla Via della Seta. Conte terrà le comunicazioni in Contemporanea con quelle sul prossimo Consiglio Ue. I gruppi parlamentari che lo vorranno dovranno presentare 2 distinte risoluzioni, che verranno votate dall' Assemblea separatamente.

Cina : Di Maio - 'Via della Seta opportunità per nostre imprese' : Tutti dicono che c'è pericolo di colonizzazione, ma l'unica colonizzazione a cui dobbiamo ambire è quella del made in Italy nel mondo: è il made in Italy che deve colonizzare il mondo con la sua ...

La nuova Via della seta è un’occasione - se ben sfruttata : Da tempo l'Italia ha perso una chiara vocazione produttiva e industriale, perché da circa 20 anni i partiti e le istituzioni non si occupano con chiarezza di politica industriale, di modelli di sviluppo. Di definire, in sostanza, quale debba essere il ruolo del Paese nello scacchiere geopolitico ed economico ai tempi della globalizzazione.Abbiamo di fatto, per anni, subito un processo che ha reso l'Italia una colonia, ora di una potenza e ...