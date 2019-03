Tensione all’Europarlamento | Tajani si scusa su Mussolini

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il presidente del Parlamento europeo, Antonio, si èto oggi per le affermazioni con sui ieri, parlando a "La Zanzara" di Radio24, aveva difeso le "cose positive" fatte dal fascismo in Italia prima della promulgazione delle leggi razziali e dell'entrata in guerra al fianco della Germania nazista.è intervento, con un comunicato dall'Italia, dopo un dibattito teso, oggi, nella Plenaria di Strasburgo, in cui la Sinistra unitaria aveva chiesto le sue dimissioni, i Verdi l'avevano sollecitato a "ritirare le sue affermazioni o ritirarsi", e il capogruppo liberaldemocratico Guy Verhofstadt lo aveva accusato di "fare campagna elettorale italiana" e ne aveva sollecitato a chiedere."Da convinto anti-fascista - scrive nella sua nota il presidente del Parlamento europeo - mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano ...