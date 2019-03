Ricavi Juventus | qualificazione ai quarti | ecco quanto frutterà!

Stadio Juventus - occhio ai Ricavi stagionali : il dato fa riflettere : Stadio Juventus - Ieri la ricerca di Deloitte ha delineato la classifica europea dei ricavi dagli stadi di proprietà nella stagione 2017/2018. I bianconeri sono tredicesimi, ma primi in Italia con un distacco di circa 20 milioni di euro da Milan, Inter e Roma. L’Allianz Stadium ha fatto guadagnare ben 51,2 milioni di euro, rispetto ai […] More

Juventus - si punta ad aumentare i Ricavi e il mercato emettendo un bond da 150 milioni : L'obiettivo della Juventus è quello di crescere non solo in campo ma anche in termini di bilancio. Ieri, il club bianconero ha comunicato che emetterà un bond rivolgendosi ad investitori qualificati come fondi di investimento. Il valore del bond dovrebbe essere di circa 150 milioni. Questa operazione serve per ottimizzare il debito e per le esigenze di cassa del club. Uno degli altri obiettivi della Juve è quello di aumentare ancora di più i ...