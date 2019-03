concessi ai migranti in un anno sono passati dal 27 al 2%. In crescita i dinieghi, dal 56 al 77%. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. Nel 2019 (dati all'8 marzo) le richieste di asilo sono state 7.189, le decisioni adottate 16.311 e quelle pendenti 76.779. Al 1 giugno 2018 le pendenti erano 135.337, cioè 58.558 in meno da quando si è insediato il nuovo governo, pari al -43,27%. Le decisioni adottate nel 2019 sono: rifugiati 10%, sussidiaria 6%,a 2%, dinieghi 77%.(Di giovedì 14 marzo 2019)

MediasetTgcom24 : Migranti, crollo permessi umanitari: passano da 27% a 2% in un anno #Migranti - JasmNicoletta : Salvini caccia i finti profughi: è crollo permessi umanitari - NotizieIN : Permessi umanitari crollano da 27% a 2% -