Onu | un morto su quattro a causa dell’inquinamento nel mondo

vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’Onu, dopo l’Oms, lancia l’allarme: l’inquinamento ambientale è ladel 25% delle malattie. Nel 2015 sono morte per le conseguenze dei danni all’ambiente quasi 9 milioni di persone. È a rischio, adelle condizioni del pianeta, la salute della popolazione.Secondo i dati presentati alla conferenza di Nairobi l’inquinamento, nelle sue diverse forme, potrebbe portare milioni di morti premature entro il 2050. Un quarto delle morti premature e delle malattie è legato all’inquinamento e ai danni all’ambienteti dall’uomo.Già l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva segnalato l’inquinamento come uno dei rischi maggiori per la salute mondiale. Quello dell’aria uccide 7 milioni di persone l’anno attraverso malattie come il cancro e le patologie a cuore e polmoni. La primaatmosferico è l’utilizzo di fonti combustibili fossili ...

GreenINFOit : RT @r50: L’allarme Onu: un morto su quattro a causa dell’inquinamento - r50 : L’allarme Onu: un morto su quattro a causa dell’inquinamento - IamVeroNic : RT @SkyTG24: L’allarme Onu: un morto su quattro a causa dell’inquinamento -