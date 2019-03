Napoli Allan | ' Dispiace per l' errore | serve più concentrazione Qui sto bene e sono

Fa tutto il Napoli : il gol (Milik) e il pareggio del Salisburgo (regalo di Allan). 1-1 primo tempo : Napoli come Penelope Il Napoli crea, il Napoli distrugge. A Salisburgo, nel primo tempo, il Napoli è come Penelope. Segna dopo 14 minuti con Milik. Poi, però, regala il pareggio agli austriaci con un assist di Allan che concede loro la ripartenza. Il Napoli gioca bene, tiene il campo, colpisce anche un palo ma si concede qualche distrazione di troppo: due volte con Meret – passaggi rischiosi – e una volta con Allan che costa il gol ...

Live Salisburgo-Napoli 1-1 Allan sbaglia e Dabbur pareggia : Trasferta austriaca semplice solo sulla carta per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara...

Calcio Napoli - il figlio di Allan preso di mira sui social : andate via : Piccolo caso 'social' per il centrocampista del Calcio Napoli Allan . Sua moglie Thais Valentim ha postato su Instagram una foto del loro bambino Miguel, di sette anni, su un campo di Calcio con l'...

Napoli-Juventus - Allan : “Partita importante! CR7? Non solo lui…” : Napoli-Juventus – La sfida del San Paolo sarà un ottimo banco di prova in vista dell’Atletico. Da Napoli arrivano le prime dichiarazioni sul match. Allan, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss in vista della sfida con la Juve Napoli-Juventus, parla Allan “E’ una settimana un po’ particolare, più per la gente fuori che per […] More

Napoli - Allan : «Vogliamo interrompere la serie positiva della Juventus» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli - " È una settimana un po' particolare, più per la gente che per noi. ...

Napoli - Allan lancia la sfida alla Juve : "Vincere per i nostri tifosi" : allan Marques è un uomo e un calciatore di sostanza. Per questo ha badato al sodo anche nel rispondere alle domande di Kiss Kiss Napoli quando mancano pochi giorni a Napoli-Juve: 'È più importante per ...

Del Piero : «Nel Napoli vorrei vedere più calciatori giocare come Allan» : Salotto Sky Costacurta: «Il Napoli è in una terra di mezzo, lontana dalla Juve in fuga e che ha un bel vantaggio dal terzo. A me capitava che quando mettevo la maglia contava quella e la volontà». Del Piero: «Non credo che si possa parlare di stimoli perché credo alla professionalità. Credo che il Napoli stia passando un momento in cui inconsciamente puoi permetterti di andare in campo soft. Il Napoli è bello e organizzato ma vorrei vedere un ...

Napoli - Allan : 'Torniamo in campo tranquilli - senza pensieri : il gol arriverà' : Al termine del primo tempo tra Napoli e Torino, Allan ha parlato a Sky Sport : 'Abbiamo iniziato molto bene, facendo un primo tempo in cui ci è mancato solo il gol. Non abbiamo concesso nulla, a parte un rimpallo. Dobbiamo tornare in campo tranquilli, senza pensieri e ...

Live Zurigo-Napoli 0-2 Fuori Allan - dentro Diawara : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...

Napoli - il gran ritorno di Allan ma davanti Mertens non c'è ancora : Il calcio è come la vita, non sempre il migliore ha la meglio sull'altro. La prima gara ufficiale dell'era dopo-Hamsik, quella del Franchi contro la Fiorentina, non mette in luce il suo erede, Fabian ...

Hamsik come Allan : il Napoli vende solo alle sue condizioni : Il Napoli non regala Salah È vero che la trattativa sembrava già conclusa. È vero che è la seconda volta che succede – dopo Allan. È vero che Hamsik sembrava aver definitivamente salutato i suoi compagni. È tutto vero. Ma è altrettanto vero che mai né De Laurentiis né Hamsik né Ancelotti che è stato il primo a parlare ufficialmente della possibilità che lo slovacco potesse andar via, nessuno dei tre ha mai detto che Hamsik non era più ...

Napoli-Sampdoria 3-0 : Milik letale - Allan inesauribile - Hamsik impreciso : Napoli-Sampdoria finisce 3-0 e per gli azzurri è una bella boccata di ossigeno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le statistiche evidenziano le super prestazioni di Milik e Allan, mentre è rimandato Hamsik. Più in generale i numeri raccontano di una partita dominata dagli uomini di Ancelotti che in 93 minuti arrivano 18 volte al tiro verso la porta contro le 8 dei blucerchiati. I partenopei giocano un gran calcio con il 90% di precisione ...

Napoli-Samp - Ancelotti conferma Allan - Insigne - Maksimovic. C’è Hamsik : In porta Meret Carlo Ancelotti concede una seconda chance ai calciatori che hanno deluso contro il Milan in Coppa Italia. E contro la Sampdoria in campionato, schiera dal primo minuto Maksikovic, Allan e Insigne. Ritorno in campo per Hamsik. Davanti, Milik. In porta Meret. Questa la formazione: Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Karnezis, ...