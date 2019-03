Lazio a Raggi | Flaminio? no | nuovo stadio

La Lazio risponde a Virgina Raggi : “non vogliamo lo stadio Flaminio” : Claudio Lotito e la Lazio hanno risposto alla sindaca di Roma Raggi attraverso il portavoce Arturo Diaconale “Il presidente Claudio Lotito ha presentato e depositato il progetto dello stadio delle Aquile localizzato sulla Tiberina nel 2005 e intende riproporlo nella convinzione che la realizzazione dello stadio biancoceleste debba procedere di pari passo con quello della A.S. Roma“. E’ la precisazione della Lazio tramite ...

Lazio-Roma - tutte le info per raggiungere l’Olimpico : Si avvicina sempre di più la partita tra Lazio e Roma, una partita che non ha bisogno di presentazioni, un derby sentitissimo ed importante per la zona Champions League. In vista del match la Questura di Roma comunica che in occasione della partita ”S.S. Lazio-A.S. Roma saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle ore 18 fino a cessate ...

La Lazio ‘rimanda’ la sindaca Raggi : “meglio spostare la visita a dopo il derby” : Lazio, la visita della sindaca Raggi fissata per giovedì verrà slittata a dopo il derby contro la Roma “Era stata fissata una visita ufficiosa della sindaca Raggi a Formello giovedì per consegnare una maglia al suo bambino. Per non alimentare polemiche prima del derby, credo sia opportuno annullare questa visita in via ufficiosa e fissarne una ufficiale per la ristrutturazione del centro sportivo a Formello. Per par condicio credo ...

Lazio - 'raggi' di polemica : proteste per la presenza della sindaca all'apertura della sede della Roma : Occhio al malocchio, ma anche al governo. A Formello sono convinti da tempo che dall'alto spingano la Roma in Champions. Adesso approfittano che la Raggi e Conte siano a modo loro usciti allo scoperto.

