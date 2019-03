Fabrizio Corona chiede scusa a Barbara D’Urso in diretta tv

people24.myblog

(Di giovedì 14 marzo 2019) Le scuse diD’Urso durante la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” sono finalmente arrivate.è entrato nello studio sulle note di “Soldi” di Mahmood per il suo mea culpa in: «ho sbagliato io per primo, i figli non si toccano».D’Urso sono sempre stati in guerra, soprattutto perchè l’ex paparazzo aveva pubblicato una foto del figlio della conduttrice con una sigaretta insinuando fosse uno spinello. Da lì è stata una guerra senza esclusione di colpi fino all’epilogo di mercoledì sera quandoha chiestoinD’Urso: «Il primo a sbagliare con te sono stato io. Quando si combatte bisogna lasciare fuori i figli. La coerenza va vista in un altro modo, quando passi dei lunghi periodi di sofferenza, riesci a capire ...

NicolaPorro : “Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo”. Il cantante Fogli umiliato in diretta da Fabrizio Corona. Era nec… - 93allthislov : RT @jadvore: Siamo nel 2019 e ancora Mediaset non ha capito che a noi di Fabrizio Corona non frega un cazzo #noneladurso - tearyoongii : RT @jadvore: Siamo nel 2019 e ancora Mediaset non ha capito che a noi di Fabrizio Corona non frega un cazzo #noneladurso -