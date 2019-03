Brexit | No della Camera a un referendum bis

L'ambientalismo secondo Greta Thunberg e l'extension della Brexit : Se le piazze e le mode che le attraversano si trasformassero in azione politica concreta e vincente qui avremmo da quarant'anni un governo monocolore guidato dagli Inti Illimani. Quindi si osservi con interesse ma giustamente temperato l'esplosione movimentista e adolescenziale per cambiare il mondo

Londra vota oggi sul rinvio della Brexit : La Camera dei Comuni britannica vota oggi la mozione per chiedere all'Unione europea l'autorizzazione a uno slittamento della Brexit oltre la data prevista del 29 marzo, dopo che l'accordo fra Londra e Ue è stato respinto due volte dai deputati e dopo che ieri Westminster ha escluso il no deal, ossia che in qualsiasi circostanza sarà possibile un'uscita senza accordo.La premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di ...

Francoforte intanto si gode gli effetti della Brexit - deal o non deal : Questo perché la più importante banca d'investimento al mondo ha bisogno di allargarsi, dato che prevede di raddoppiare a Francoforte il proprio personale: attualmente occupa qui 200 impiegati, ...

Ora i sostenitori della Brexit chiedono aiuto a Salvini : Ora i sostenitori della Brexit chiedono aiuto a Matteo Salvini e agli altri leader più critici verso l'Unione europea. Il fondatore della campagna per il Leave Eu, Arron Banks , ha chiesto al ministro ...

La proroga della Brexit. Ma per cosa? : Bruxelles. La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la “no deal Brexit” e domani voterà per formalizzare la richiesta di una proroga dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea per spostare di qualche mese la data del 29 marzo. La premier, Theresa May ha detto che la proroga potrebbe essere l

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Piazza Affari tonica in un'Europa più cauta. Mercati ostaggio della Brexit : Le borse europee proseguono la seduta all'insegna della prudenza , mentre si distingue la performance positiva mostrata da Piazza Affari , grazie ad alcuni spunti tipicamente domestici, il rally di ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...

Brexit - bocciato il nuovo accordo della May con l'UE - : Il parlamento britannico ha bocciato il nuovo accordo tra l'UE e Theresa May. Il Parlamento del Regno Unito ha respinto il nuovo piano del governo sulla Brexit. L'accordo di ritiro del Primo Ministro ...

Brexit - Westminster boccia ancora l’accordo della May : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato stasera per la seconda volta l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory della premier Theresa May. I deputati a favore sono stati 242, quelli contrari 391. Lo scarto è stato di 149 voti, inferiore rispetto ai meno 230 del primo tentativo andato a vuoto a gennaio con la peggiore sconfitta mai subi...

May - 'su Brexit è giorno della verità' : ANSA, - LONDRA, 12 MAR - "Oggi è il giorno" della decisione, "oggi è il tempo" di attuare ciò "che il popolo, non questa Camera ha stabilito" votando a favore del referendum sulla Brexit e "chiedendo ...