Astronomia | occhi puntati sulle polveri del Sistema Solare interno

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non risparmia neanche lo spazio e quando prende dimora nel nostroplanetario le sue particelle tendono a formare anelli che subiscono l’influenza gravitazionale dei pianeti: è la ‘versione cosmica’ della polvere, costituita da frammenti databili a 4,6 miliardi di anni fa (formazione del), da detriti derivanti da collisioni fra asteroidi e da corpuscoli provenienti dalle comete. Sono due – riporta Global Science – gli studi recenti che hanno avuto come focus questo elemento, solo apparentemente dimesso: i planetologi, infatti, ritengono leuna significativa fonte di informazioni per comprendere al meglio i meccanismi sottesi alla nascita dei pianeti. Il primo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal (articolo: “Evidence for a Circumsolar Dust Ring Near Mercury’s Orbit”), è relativo alla scoperta di un anello diintorno al Sole, ...