Argentina | violentata dal nonno e costretta a partorire | tenta suicidio | muore il figlio

(Di giovedì 14 marzo 2019) Soltanto qualche settimana fa era emersa la notizia scioccante delle violenze sessuali che una bambina di appena undici anni è stataa subire da parte di suoin. Purtroppo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, dopo che le è stato negato l'aborto e ha dovutoattraverso un cesareo, la ragazzina hato di suicidarsi per ben due volte. L'intero paese sudamericano è sotto choc per quanto accaduto alla povera Lucia, che è un nome di fantasia, con i social network che hanno diffuso l'hashtag #NinasNoMadres, per sottolineare come quella della undicenne sia una situazione non adeguata alla sua situazione, dove vista la sua età dovrebbe preoccuparsi soltanto di fare la bambina e non la madre.Choc in: vienedal, ha provato a suicidarsi Dopo essere stata abusata dal compagno della sua ...

