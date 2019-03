﻿Ora e per sempre | trama | cast e date spettacolo al Factory di Milano

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ora e peraldiLo“Ora e per” sarà in scena presso il Teatro32 in via Watt 32 adal 15 al 17 Marzo 2019. Sullo stesso palcoscenico sono andati in scena altri spettacoli di cui vi abbiamo parlato in nostri precedenti articoli. Per info e accrediti i riferimenti sono i seguenti: info@32.it – comunicazione@32 – www.32.itOrari degli spettacoli: lodel venerdì e del sabato alle ore 21.00. E della domenica ore 16.00. Protagonisti: Corrado Bega, Cinzia Brugnola, Domitilla Colombo, Gloria D’Osvaldo, Rachele Gatti, Roberto Giannini. Mentre la consulenza artistica è di Danilo Caravà. la scenografia Nicole Pertosa. Infine la drammaturgia e la regia sono Roberto Ritondo.Ora e perDi seguito ladelloteatrale.Il 24 ...

matteosalvinimi : Sbarchi fermati, ora massimo impegno per le ESPULSIONI. Nuovi centri per i rimpatri e accordi con i Paesi d'origine… - gparagone : C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul Fondo per i truffati dalle banche. Ora basta… - GassmanGassmann : Domani sarà una giornata importante! #FridaysForFurture vuole scuotere i governi ed indurli a fare quello che hanno… -