Rosewater è una nuova avventura punta e clicca ambientata nell' universo di Lamplight City

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Se siete rimasti affascinati dal mondo steampunk mostrato daallora è il vostro giorno fortunato, infatti Francisco González ha annunciato, un nuovo titolo ambientatodiCome riporta Rock Paper Shotgun, González ha dato l'annuncio ieri tramite un post su Twitter e descrive la suagraficacome un adventure drama dalle tinte Western, ambientato nel mondo di. Il designer ha però pensato di non giocare tutte le sue carte subito, ed ha evitato dunque di rilasciare troppe informazioni. Sempre tramite il suo post su Twitter, è lecito pensare chepotrebbe essere disponibile nel 2020.mette il giocatore nei panni dell'investigatore privato Miles Fordham, ingaggiato per far luce su un misterioso omicidio. Il giocatore avrà totale libertà sullo stile da adottare per ...

