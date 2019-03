Matteo Berti del Tg5 inciampa nominando Live! Non è la d' Urso VIDEO

blogo

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Non è la Rai, Non è l'Arena e ora Non è la d'. Facile confondersi o dire un titolo piuttosto che un altro, per questo è altrettanto giustificabile ciò che curiosamente è successo oggi nell'edizione delle 13 del Tg5 condotta daIn conclusione del notiziario, il conduttore lancia l'appuntamento di questa sera con il primo appuntamento del nuovo prime time condotto da Barbara d'. Il titolo - non più tanto insolito - ha preso in contropiede il giornalista che si incarta nel nominarlo Al via questa sera il nuovo programma di Canale 5,Barbara ehm...chiedo scusa...Non è Barbara d'U...Non è la d'! Chiedo scusa.del Tg5Non è la d'" () pubblicato su TVBlog.it 13 marzo 2019 17:21.

