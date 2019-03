Barcellona - Lione 5-1 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Champions League : manita al Lione - il Barcellona vola ai quarti : Barcellona - Pronostico della vigilia rispettato per il Barcellona che batte il Lione per 5-1 al Camp Nou e ottiene il pass per i quarti di finale di Champions League per la 12esima volta consecutiva. ...

Champions League 2019 : il Barcellona e il Liverpool volano ai quarti di finale. Lione e Bayern Monaco ko : Sono il Barcellona e il Liverpool le ultime due squadre a staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League 2019. I blaugrana si sono imposti con un perentorio 5-1 contro il Lione al Camp Nou. Neanche a dirlo protagonista assoluto del confronto è stato l’argentino Leo Messi, autore di una doppietta e di un assist nella cinquina dei campioni spagnoli. Hanno partecipato alla festa del gol anche Coutinho, Piqué e Dembelé a ...

VIDEO Barcellona-Lione 5-1 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Goleada di Messi e compagni al Camp Nou : Messi, Coutinho, Messi, Piqué e Dembelé: sono questi marcatori della giostra del gol a Barcellona. Un 5-1 che non ammette repliche quello degli uomini di Valverde che conquistano l’accesso ai quarti di finale di Champions League, ai danni del Lione che non ha saputo evitare la sconfitta per 5-1. La marcatura dei francesi è stata ad opera di Tousart. Di seguito gli Highlights del confronto: BARCELLONA – LIONE 1-0: IL GOL DI ...

VIDEO Leo Messi con il ‘cucchiaio’ - Barcellona-Lione : il gol di classe su rigore dell’asso argentino : Leo Messi risponde subito a Cristiano Ronaldo, dopo il successo della Juventus firmato dalla tripletta del portoghese contro l’Atletico Madrid. Un calcio di rigore discutibile concesso al Barcellona, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, ha portato alla realizzazione con classe dell’asso sudamericano che, con il cucchiaio, ha beffato l’estremo difensore avversario, mettendo sui binari ...

Incidenti prima di Barcellona-Lione : ROMA, 13 MAR - Cinque tifosi del Lione sono stati feriti durante Incidenti tra sostenitori del Barcellona e dell'Olympique, secondo quanto riferisce Radio Barcelona citato dal sito di Marca. Gli ...

LIVE Barcellona-Lione in DIRETTA - Champions League 2019 in tempo reale : Buonasera e benvenuti al Camp Nou, è tempo della DIRETTA LIVE di Barcellona-Olympique Lione, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018/19. Si annuncia grande spettacolo (fischio d’inizio alle ore 21.00) in questa sfida che prenderà il via dopo lo 0-0 dell’incontro di andata disputato tre settimane fa al Parc Olympique Lyonnais. Un risultato ottenuto con le unghie e con i denti dai francesi ...

Calcio - Champions League 2019 : il Barcellona ospita il Lione - Bayern-Liverpool il big match degli ottavi : Si chiuderà questa sera il quadro degli ottavi di finale di Champions League 2019, con le sfide di ritorno di Barcellona-Lione e Bayern Monaco-Liverpool che decreteranno le ammesse alle migliori otto squadre del Vecchio Continente. Iniziamo proprio dal match del Camp Nou, in cui Lionel Messi e compagni sono obbligati a vincere, dopo lo 0-0 della gara d’andata, che consente ai francesi di sperare nel passaggio del turno anche con un ...