Anche l’attività fisica può causare anafilassi in rari casi

fondazioneserono

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Un gruppo di esperti greci ha pubblicato una revisione della letteratura sull’provocata dale su quella indotta dall’assunzione del pasto. Si tratta di una condizione rara, ma insidiosa perché ancora meno prevedibile degli altri quadri diL’è un quadro potenzialmente grave, e a volte fatale, che spesso si presenta inaspettato. Fra iparticolarmente difficili da prevedere ci sono quelli provocati dal. Infatti, se in una persona con allergie note e con precedenti reazioni intense nei confronti di allergeni ben definiti è possibile prevedere la comparsa di un quadro di, è molto più difficile ipotizzare quelli dovuti al. Kounis e colleghi, nel loro articolo, elencano i meccanismi che contribuiscono allo sviluppo di questo quadro in chi svolge un esercizio fisico. Ad esempio, essi spiegano ...

mcristinabenett : RT @velo_di_maia: Non siete stati presi, anche voi, dal sospetto che l'incredibile silenzio del governo #fasciogrillinleghista sulla trage… - FuoriTesta1 : @edoardofileni Il M5s scese al 21% anche alle Europee del 2014. Poi mi sembra che alle politiche è andato molto meg… - UghettoSuper : @GiancarloDeRisi La sinistra ha fornito manodopera a bassissimo costo non solo per i lavori legali e normati ma anc… -