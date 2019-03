Tele del ciclo di Orfeo a Palazzo Reale

The Telescopes e Daniele Baldelli in Astro Club : Venerdì, dalle 22 i The Telescopes vengono a farci visita e a presentare l'ultimo lavoro: 'Exploding Head Syndrome'. The Telescopes sono una storica band inglese di space rock, noise, dream pop e ...

Miur - nasce lo SKA per la supervisione della costruzione del più grande radioTelescopio del mondo : Con questo Trattato - ha proseguito - stiamo dando vita a un momento destinato a segnare la nostra storia presente e futura, la storia della Scienza e della conoscenza dell'Universo. SKA è l'icona ...

Cina : Conte - 'aderiamo a progetto 'Via della seta' con tutte le cauTele' : Statale 640 Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "La Cina non divide assolutamente il governo". Così, il premier Giuseppe Conte parlando coni cronisti della 'Via della seta'. "Il governo quando si muove su questi scenari - dice sulla Statale 640 Caltanissetta-Agrigento - si muove sempre in modo coor

Conte : "Aderiamo Via della Seta con tutte le cauTele" : ... vale la pena di firmare un memorandum d'intesa che ha sollevato perplessità anche dagli Usa, se non si tratta di un documento vincolante? "E' una questione - ha risposto il ministro dell'Economia - ...

Ska - il radioTelescopio più grande del mondo : al Miur firmata la convenzione : L'intesa testimonia lo spirito di collaborazione che la ricerca scientifica riesce ad innescare fra Paesi e popoli del mondo, perché la scienza parla tutte le lingue del Pianeta, il suo linguaggio e ...

Astronomia - con lo SKA Observatory “siamo alle porte del futuro” : Italia protagonista verso la costruzione del più grande radioTelescopio del mondo : Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo. Dopo quattro anni di negoziati e accordi, infatti, è stato firmato oggi il Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta, quindi, a diventare la seconda organizzazione mondiale intergovernativa ...

Ascolti tv - Il nome della rosa in calo ma batte L’isola dei famosi con 4.7 milioni di Telespettatori : Flessione per Il nome della rosa. La seconda puntata della serie di Rai1 in onda lunedì 11 marzo perde quasi due milioni di telespettatori e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata, ma nonostante tutto guida sempre gli Ascolti della prima serata con 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% di share (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%). Ascolti tv prime time La nona puntata de L’Isola dei famosi su Canale 5 ha ...

Ai giardini della Montagnola la seicentesima Telecamera di videosorveglianza di Firenze : E’ stata attivata questa mattina nei pressi dei giardini della scuola Montagnola (in via G. Da Montorsoli), la seicentesima telecamera

Carmela Sciacchitano - la regina delle Televendite accusata di aver fatto ammazzare e murare l’ex amante : Era una regina delle televendite la donna accusata dai carabinieri di Monza e Caltanissetta di essere la mandante dell’omicidio di un ex amante, picchiato e strangolato prima di essere gettato in un pozzo a Senago, in provincia di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, si chiama Carmela Sciacchitano, classe 1955, e stava per partire per il Brasile quando è stata fermata dai carabinieri all’aeroporto di Genova con il biglietto ...

Il Bitcoin entra nel mondo della Telefonia italiana : Negli scorsi mesi il Bitcoin era uno degli argomenti topic trend su Google. Tutti ne parlavano, in tantissimi volevano capire

Astronomia : al Parco di Rocca di Papa un corso sull’uso del Telescopio : Osservare il cielo stellato con un telescopio, orientarsi tra gli astri della volta celeste e distinguerli con grande precisione e accuratezza, montare e utilizzare lo strumento più adatto alle proprie esigenze e finalità sfruttando al meglio le ore di osservazione disponibili, acquisire familiarità con le varie tipologie di telescopio per poter fare poi un acquisto ponderato. Chi vuole imparare tutto questo ora può farlo attraverso il corso ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi dell'11 marzo : annullato il Televoto - fuori Ghezzal : Lunedì 11 marzo ritorna in prima serata su Canale 5 l'appuntamento con L'Isola dei famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che si sta avviando verso le battute finali di questa quattordicesima stagione. Le Anticipazioni di questo nuovo appuntamento rivelano che ci saranno dei colpi di scena del tutto inattesi a partire dal televoto di questa settimana che è stato annullato dopo che un naufrago ha scelto di abbandonare ...

"Troll russi pro Meghan Markle per irritare Londra". Il sospetto del Telegraph : C'è forse una cospirazione internazionale, più precisamente russa, dietro la tempesta di tweet che commenta ogni azione di Meghan Markle, moglie del principe Harry d'Inghilterra. Commenti soprattutto positivi forse per mettere zizzania nella famiglia reale. Il sospetto c'è, e lo rivela un'analisi del Telegraph riportata dal Corriere della sera.L'attività degli account più prolifici che sparano commenti a ...