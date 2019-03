Opinioni sulla carta conto N26

laragnatelanews

(Di martedì 12 marzo 2019)Tra le ormai molte carte di debito e sistemi di pagamento per dispositivo mobile (insomma, gestibili dal proprio smartphone) c’è anche N26, una banca tedesca nata e pensata specificamente per questo tipo di servizi e funzionalità. La soluzione presenta diversi vantaggi, che si possono esaminare prima di procedere alla scelta. Anche la valutazione dei costi non va trascurata.La banca sul telefono?Questo è proprio lo slogan della banca N26: la tua banca sul tuo smartphone. In effetti, l’istituto di credito tedesco mantiene molto di quel che promette con questo motto. N26 è prima di tutto una app, disponibile sia per iOS che per Android nelle versioni più recenti (esiste naturalmente anche la versione per computer). Per N26 è motivo di vanto il fatto di essere nata con la app: non è una banca preesistente che ha deciso che le serviva una app, è una app che fa da banca. ...

