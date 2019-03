Meteo | domani arriva una nuova perturbazione Torna la pioggia su molte regioni

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 Marzo 2019 scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli , Luigi de Magistris, ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all’ Allerta Meteo della Protezione civile della Regione Campania per “venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.” Un’ Allerta molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici ...

Allerta Meteo Firenze : domani criticità “gialla” per vento forte : Allerta gialla per rischio “vento forte” domani a Firenze: l’avviso è valido dalle ore 13 fino alla mezzanotte di martedì 12 marzo. L’Allerta è stata stabilita dal nuovo Bollettino di valutazione delle criticità del Centro funzionale regionale e riguarda, oltre alla città di Firenze, i territori di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...