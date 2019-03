Il geoblocking | cos’è e cos’è cambiato a distanza di un anno dal Regolamento europeo

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Poco più di unfa, esattamente il 27 febbraio 2018, il Consiglio d'Europa ha adottato unche vieta i blocchi geografici ingiustificati nel mercato interno (ed entrato in vigore nove mesi dopo la pubblicazione).Per chi non lo conoscesse ancora, ilin questione ha consentito di eliminare le discriminazioni sulla base di nazionalità dei clienti, luogo di residenza e/o luogo di stabilimento creando delle nuove regole in base alle quali gli operatori (o, come meglio definiti dal, i professionisti) non potrbloccare o limitare l'accesso dei clienti alla propria interfaccia online (e-commerce).La problematica di cui si è occupata l'Unione europea è tesa a far fronte, per esempio, al fatto che numerosi siti web non prevedono e non consentono di effettuare la consegna o il trasporto transfrontaliero di merci, ...

