Faenza Il Teatro Due Mondi festeggia i suoi primi quarant' anni

faenzanotizie

(Di martedì 12 marzo 2019) Le celebrazioni di questipartono con la mostra alla Molinella ma prevedono anche la programmazione di tutta una serie di incontri, conferenze, presentazione di libri e spettacoli. ...

Lopinionista : Al Teatro Masini di Faenza domenica 17 marzo Corrado Abbati in “Kiss me, Kate” #emiliaromagnanews24… - emiliaromagnago : Al Teatro Masini di Faenza domenica 17 marzo Corrado Abbati in “Kiss me, Kate” #emiliaromagna… - RSD_studiodelta : A #Faenza 'Sento La Terra Girare' (21:00) #Teatro #freetime -