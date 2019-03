agi

(Di martedì 12 marzo 2019) L'incontro tra Nicola Zingaretti e il segretario didetto Della Vedova, ha prodotto il risultato che in molti si aspettavano: laconnon ci sarà e, probabilmente, tramonta anche l'idea di un listone unico europeista sul modello pensato da Carlo Calenda. A pesare è stata la costituzione troppo recente di, che mette il partito di Della Vedova in una posizione scomoda rispetto al Partito democratico: da una parte c'è la volontà del nuovo soggetto politico di pesare la propria forza con una corsa in solitaria.Dall'altra c'è il timore che, in un sistema che prevede le preferenze, launica finisca per giovare al solo Pd. Lo spiegaun alto esponente della maggioranza zingarettiana: "Il sistema di voto, in Italia, prevede le preferenze e il Pd in questo momento non e' in condizione di dare indicazioni agli ...

TeresaBellanova : Il malessere delle imprese. La perdita dei posti di lavoro. Il blocco delle opere pubbliche. Al governo interessa s… - fisco24_info : Europee: le prove di intesa tra Pd e +Europa sulla lista unitaria non sono andate bene: L'incontro tra Nicola Zinga… - DeangelisDnl : RT @TeresaBellanova: Il malessere delle imprese. La perdita dei posti di lavoro. Il blocco delle opere pubbliche. Al governo interessa solo… -