Candice Swanepoel | sul fondoschiena spunta una cicatrice

(Di martedì 12 marzo 2019) Una foto di spalle, in bikini, con ilda urlo sottolineato dallo slip nero: cosìdelizia i suoi seguaci di Instagram, che ricambiano con una pioggia di like. A molti, però, non è sfuggito un dettaglio, mai notato prima negli scatti in intimo della top model: una piccolasul gluteo sinistroNon è la prima volta che, testimonial di un brand di lingerie, posa con pochi vestiti addosso, eppure fino ad ora quasi nessuno aveva mai notato questo particolare. I suoi follower si sono scatenati con i commenti e con le ipotesi, tanto che lei è stata costretta a spiegare di che cosa si tratta: “Quando cresci in una fattoria in Africa, è proprio lì che ti fanno il vaccino”, ha scritto in una storia.

