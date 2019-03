Blutec | operai forzano cancelli

Blutec - operai protestano dopo gli arresti. Fiom : “Bluff svelato - urgente tavolo al Mise”. Di Maio : “Non vi abbandoniamo” : Gli operai della Blutec hanno già cominciato da questa mattina a protestare davanti allo stabilimento di Termini Imerese, dopo la notizia degli arresti domiciliari per Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, nell’ambito dell’inchiesta aperta già a ottobre scorso per far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi ...

Termini Imerese - protesta operai Blutec : chiedono rinnovo cassa integrazione. ‘Inaccettabile silenzio su piano di rilancio’ : protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest’anno. Gli operai della Blutec e dell’indotto sono entrati nel municipio di Termini Imerese e hanno occupato l’aula consiliare del Comune. Sono passati quasi tre mesi dall’incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento ex Fiat. Un tavolo in ...