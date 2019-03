Al “Golden Foot 2019” arriva José Mourinho

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Segnalato dal popolo social del Goldenha già dato la sua disponibilità per ricevere il riconoscimento 2019 tra leggende del calcio, il tecnico ed ex calciatore portoghese. La prossima edizione che si terrà ad ottobre, ancora una volta sarà la passerella dei migliori calciatori del pianeta che si daranno appuntamento a Monaco, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Goldenè un premio internazionale che si distingue doppiamente perché riflette la preferenza del pubblico e dei tifosi e perché può essere vinto una sola volta. Questo prestigioso premio è stato creato nel 2003 da Antonio Caliendo, celebre ex agente di grandi giocatori, che in particolare ha gestito le carriere di Maradona e Trezeguet.L'articolo AlCalcioWeb.

PrimaPaginaNews : Segnalato dal popolo social del Golden Foot ha già dato la sua disponibilità per ricevere il riconoscimento 2019 tr… -