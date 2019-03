A tutto gas col reddito di cittadinanza I furbi con bolide e assegno

Scontro Gasperini-Ienca - l’allenatore dell’Atalanta fa chiarezza : “sberla? L’ho appena toccato - vi dico tutto” : Scontro fra Gian Piero Gasperini e il segretario generale della Sampdoria, Massimo Ienca: l’allenatore dell’Atalanta fa chiarezza Animi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Dopo il rigore fischiato ai padroni dicasa, trasformato in seguito da Quagliarella, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato espulso per proteste. Nel tunnel degli spogliatoi, Gasperini avrebbe colpito Massimo Ienca, segretario ...

MotoGp - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

Atalanta - Gasperini : 'Fondamentale il recupero di Gomez. Polemiche arbitrali? Spero si azzeri tutto...' : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini presenta a Rai Sport la sfida contro la Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia: 'Partita importante per la stagione, visto che siamo arrivati a questa semifinale ed è chiaro che quando riesci ad eliminare ...

Atalanta - Gasperini : "Serve far gol a Firenze. La Var? Spero vada tutto bene" : L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Raisport alla vigilia di Fiorentina-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Una gara cruciale per la stagione della Dea, ...

Gas - luce - acqua : nel 2018 è aumentato (quasi) tutto : Uno studio della CGIA di Mestre rivela come gli aumenti generalizzati delle principali tariffe. A essere colpite sono soprattutto le famiglie con redditi medio - bassi e le piccole imprese, che vedono moltiplicarsi i costi di base delle proprie attività produttive. E le previsioni per il 2019 non sono rosee.Continua a leggere

La provocazione di Agassi : “Federer GOAT? I numeri non dicono tutto. Nadal e Djokovic sono…” : Andre Agassi interviene a gamba tesa sulla questione GOAT: l’ex tennista ritiene che Federer non possa essere considerato, tramite dati universalmente condivisibili, il miglior giocatore di sempre La questione GOAT, chi sia il migliore di sempre, è un argomento di discussione che nella maggior parte dei casi, in tutti gli sport, porta solo a grandi discussioni per le quali non si trova mai una soluzione unanime che accontenti tutti. Spesso ...

Petrucci a tutto gas sulle moto da cross - Danilo ed il suo amore per lo sterrato : “io e Dovizioso potremmo trarne dei benefici” [VIDEO] : Petrucci ed il suo amore per il motocross: il pilota della Ducati parla della sua esperienza sullo sterrato accanto a Dovizioso Come quasi tutti i piloti di motoGp, Danilo Petrucci si allena in vista del campionato mondiale in sella alle moto da cross. Il pilota italiano, in un video pubblicato sui suoi social, ha palesato il suo amore per questo sport, utile anche per la preparazione atletica per le gare della prossima stagione. Con al ...

6ix9ine confessa tutto : spaccio - racket - rapine e altro - rischia comunque l'ergastolo : Come preannunciato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni diffuse dal noto portale americanizzato TMZ, la rap star newyorkese Tekashi 6ix9ine ha iniziato a collaborare con la giustizia. Il rapper, detenuto a New York dallo scorso novembre, si è infatti dichiarato colpevole di ben otto (secondo alcuni siti sarebbero addirittura nove) dei gravissimi capi di imputazione formulati durante la prima fase delle indagini dalle autorità americane. ...

USA a tutto gas - serra - . Trump sempre più "Cavaliere Nero" : Dal suo insediamento, gennaio 2017, l'economia cresce e a ritmi più accelerati di quanto avveniva con i predecessori. Ha messo a segno un +2,3% nel 2017, contro il +1,5% del 2016, e un +3% nel 2018, ...

Salute - la scoperta che cambia tutto : la polvere degli pneumatici inquina come i gas di scarico : Nuova scoperta in termini di Salute e smog che potrebbe rivoluzionare le attuali convinzioni: la polvere microscopica generata dal consumo degli pneumatici, freni e asfalto e dal loro risollevamento, è responsabile dell’inquinamento da traffico automobilistico quanto l’emissione dei gas di scarico. Lo ha stabilito una recente revisione di 99 studi internazionali, a breve pubblicata sul bollettino dell’Organizzazione mondiale ...

Atalanta - a tutto a Gasperini : “l’esperienza all’Inter nemmeno la considero. Percassi? Una notte non lo feci dormire…” : L’allenatore compie oggi 61 anni, una vita sempre al massimo in cui è riuscito a raccogliere più soddisfazioni che delusioni Sessantuno anni e non sentirli, festeggiandoli in ritiro per preparare la delicata sfida contro la Roma. Gian Piero Gasperini si gode il momento, ammirando la sua splendida Atalanta capace di vincere ed incantare allo stesso tempo. Mauro Locatelli/LaPresse Una fase splendida della carriera dell’allenatore ...

Roma a tutto 'Gasp' tra Champions e mercato. Schick scalpita : 'Resto e gioco' : Saranno presenti tutti i vertici del Comune di Roma protagonisti nella progetto di Tor di Valle: l'assessore all'Urbanistica Montuori , l'Assessore allo Sport Frongia e l'Assessore alla Città in ...

Ducati - a tutto gas anche sul mercato" : La regina della famiglia è la V4, la prima Ducati di serie dotata di un motore quattro cilindri che in soli dodici ha fatto registrare 6.100 unità consegnate in tutto il mondo diventando il nuovo ...

Lione - incendio sul tetto dell’università. Le fiamme avvolgono le bombole del gas : esplode tutto : incendio e forte esplosione questa mattina nel campus dell’Universita’ di Lione 1 (centro della Francia), in una zona in cui sono in corso lavori per impermeabilizzare l’edificio L'articolo Lione, incendio sul tetto dell’università. Le fiamme avvolgono le bombole del gas: esplode tutto proviene da Il Fatto Quotidiano.