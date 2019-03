30 anni web | chi è l’ideatore Tim Berners Lee | patrimonio e significato www

L’invenzione del World Wide Web - 30 anni fa : È il sistema che permette di usufruire di gran parte dei contenuti su Internet (compreso questo) e fu ideato da un ricercatore del CERN per gestire grandi volumi di informazioni

Il World wide web compie 30 anni. Ma Internet per tutti è un miraggio : Oggi la metà del mondo è online. È più che mai urgente assicurare che l'altra metà non sia lasciata indietro e che ognuno contribuisca a una rete che promuova uguaglianza, opportunità e creatività . ...

Trent'anni di World Wide Web - la rivoluzione che non nacque in un garage - ma al Cern : Ma quando nell'estate del 2012 lo chiamarono sul palco stellare dello stadio olimpico di Londra, per l'inaugurazione dei Giochi, il mondo intero lo scoprì per la prima volta. Magrissimo, elegante, se ...

Il Web compie 30 anni - ma Internet per tutti è ancora un miraggio : Per la cronaca, come primo server fu utilizzato un computer NeXT, costruito dalla società fondata da Steve Jobs dopo che aveva lasciato Apple la prima volta. Pochi giorni fa, per commemorare la ...

12 Marzo 1989 – 12 Marzo 2019 - Google celebra il 30º anniversario del World Wide Web con un bellissimo doodle animato : Google celebra oggi, 12 Marzo 2019, il 30º anniversario del World Wide Web, con un bellissimo doodle animato: era infatti il 12 Marzo 1989 quando un ingegnere informatico londinese di 33 anni, Tim Berners-Lee, immaginò un “un grande database ipertestuale con collegamenti tipizzati” con obiettivi scientifici (aiutare i suoi colleghi del CERN di Ginevra, il laboratorio di fisica nucleare in Svizzera, a condividere informazioni tra più ...

Il World Wide Web compie 30 anni e festeggia con Web@30 : Mai più senza la Rete Ma oggi, come è cambiato il nostro mondo e la nostra vita dopo 30 anni dalla nascita del web? Lo rivelano i dati da una ricerca condotta da Cisco, coinvolgendo 11.000 persone ...

A 30 anni dalla nascita - ecco tutti i rischi che corre il world wide web : Dove è nato il world wide web (Maximilien Brice/Cern) Il 12 marzo il world wide web compie 30 anni. Il marzo del 1989 Tim Berners-Lee presentava una proposta di ricerca sui sistemi di gestione delle informazioni, la prima teorizzazione di quello che poi sarebbe diventata l’internet che conosciamo oggi. Quel documento fu presentato allo European Organization For Nuclear Research (Cern) di Ginevra, dove Berners-Lee lavorava e dove si trovava ...

World Wide Web festeggia i suoi 30 anni : Mancano pochi giorni al trentesimo anniversario dalla pubblicazione di un documento scientifico che avrebbe segnato la storia della tecnologia, sancendo di fatto la nascita della rete web. Il fisico inglese, Tim Berners-Lee, presentò infatti al Cern di Ginevra il suo saggio sulla “base teorica della rete”, esattamente il 12 marzo del 1989. Il Web compie trent'anni Attentamente la data di nascita del World Wide Web è stata stabilita con il 6 ...

Il Web compie 30 anni - ma Internet per tutti è un miraggio : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Il World Wide Web compie 30 anni. Il 12 marzo 1989 Tim Berners Lee present un saggio al Cern di Ginevra che rappresentava la base teorica della rete. E fece la storia: sulla base ...

Il World Wide Web compie 30 anni : ancora 2 miliardi le persone per cui è inaccessibile : Il World Wide Web festeggia 30 anni: il 12 marzo 1989 Tim Berners Lee presentò un saggio al Cern di Ginevra che ne rappresentava la base teorica. Il primo sito fu lanciato nel 1991 e da allora Internet ha aperto un mondo, ha creato un modo nuovo di comunicare, informarsi, lavorare. Nonostante siano state spalancate le porte della conoscenza per gran parte del pianeta, sono ancora due miliardi le persone per cui il web è inaccessibile per motivi ...

Il Web compie 30 anni - ecco com’era nel 1989 | : Grazie a un emulatore potrete vedere cosa era la Rete quando era solo un programma dentro un computer in Svizzera

La scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni/ Uomini e donne - web furioso : 'finto' : Uomini e donne - La scelta: Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez ricevono il sì di Irene Capuano e Sonia Pattarino, ma è bufera su web: 'lo spagnolo è finto'.

Casting in corso per un film di Giovanni Maderna e per una web TV a tema fitness : Non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente in corso selezioni per il nuovo film diretto da Giovanni Maderna, connesse alla ricerca del personaggio Filippo, un bambino tra i 7 e i 9 anni. Il film verrà prodotto da Emu films e oltre alle date indicate da noi di recente è stata fissata ora anche una selezione da tenersi a Napoli. Sono inoltre tuttora in corso dei Casting per la realizzazione di ...

Come rivivere gli albori del "WorldWideWeb" 30 anni dopo : ... i suddetti sviluppatori hanno messo assieme una replica moderna del "WorldWideWeb": basta visitare il sito del progetto per ritrovarsi catapultati in un mondo completamente alieno agli standard ...