Una responsabilità globale senza precedenti?

Sgomberare Casapound non è Una priorità. Il Tesoro scarica la responsabilità sul prefetto di Roma : Lo sgombero della sede Romana di Casapound non costituisce "una priorità". È quanto emerge da una lettera, anticipata daLa Repubblica, inviata dal Ministero dell'Economia al sindaco di Roma Virginia Raggi, ma anche da una nota del Tesoro, che chiarisce di aver "svolto l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari a rientrare in possesso dell'immobile sito in Via Napoleone III occupato da Casapound", ma sottolinea che ...

Caso Diciotti - solo Una forza si è assunta la responsabilità di decidere. E non è nei Palazzi : di Giovanni Papa Comunque fosse andata la decisione sulla piattaforma Rousseau, oggi una cosa l’abbiamo capita: la “Cittadinanza Attiva”, cavallo di battaglia del Movimento, è stata la sola forza chiamata a decidere in questa vicenda, che ha avuto il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Questo il dato di fatto. Non c’è riuscita una magistratura che dopo diversi passaggi tra procure e Tribunali dei ministri, si ...

Caso Icardi - Antognoni dice la sua : 'Mi auguro che si risolva - un capitano ha Una responsabilità maggiore degli altri' : Intervistato da Sky Sport , il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato del Caso Icardi : ' Un capitano rappresenta tutta la squadra, la società e la tifoseria. Ha dunque una responsabilità maggiore ...

FRANCESCO FOTI - Il cacciatore? Una grande responsabilita'! : Sei un attore completo: teatro, cinema, televisione, autore dei tuoi spettacoli, cosa c'è però al primo posto per te? Tra le categorie sicuramente metto al primo posto quella dell'attore. Mentre nell'...

Finanziaria. Lupo : Musumeci non ha più alibi - ha Una maggioranza e si assumerà la responsabilità di Una manovra pericolosa per la Sicilia : "Dopo il voto dell'aula sul bilancio, il presidente Musumeci non ha più alibi: d'ora in poi non potrà più raccontare la storiella di 'non avere una maggioranza'. Adesso è evidente che a Sala d'Ercole ...

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'Processo non va fatto' - Di Battista : 'Premier scriva a giudici' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'Autorizzazione a procedere va negata' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...