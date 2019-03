The Alliance Alive HD Remastered arriva su PS4 e Switch in Autunno

gamerbrain

(Di lunedì 11 marzo 2019) NIS America è felice di annunciare che TheHDsarà disponibile su PlayStation 4, Nintendoe PC questo2019!Le tenebre hanno colpito il mondo. The Dark Current, un evento cataclismico causato dai Daemons, ha decimato la popolazione e ha diviso la terra in regioni separate, lasciando i sopravvissuti soggiogati dai signori demoniaci.Per reclamare la loro casa e liberare la loro gente, un’improbabile team di eroi si unirà per scatenare una rivoluzione. Esplora vari regni, acquisisci nuove abilità in battaglia e forma alleanze per schierarti contro i Deamons!Caratteristiche Chiave:Un mondo vivido – Esplora numerosi reami a tema usando navi, supporti per animali e macchine volanti. Scendi in battaglia- Usa la tua determinazione per eseguire attacchi critici e “risvegliare” nuove ...

VG247it : NIS America pubblicherà in occidente The Alliance Alive HD Remastered - - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: #TheAllianceAlive HD Remastered arriverà anche in Europa! #NISAShowcase2019 - NewsNintendoboy : [Switch] The Alliance Alive HD Remastered é confirmado para o ocidente -