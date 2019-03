Tav,Toninelli:no perdita soldi e penali

"Sulla Tav non c'è nessun vincitore e nessun perdente, conta l'interesse pubblico di un'opera che senza alcun pregiudizio i tecnici dicono essere fortemente negativa". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture,, a margine dell'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri nel Veronese. "L'opera ci costa più di quanti benefici ci possa dare" e ora "non partono i bandi, ma una manifestazione di interesse delle imprese", precisa. Poi rassicura: "Non perderemo i 300 milioni e neanche un soldo di penale".(Di lunedì 11 marzo 2019)

lucianonobili : Sette chilometri e mezzo così. Vi presento la galleria italiana della #Tav che secondo #DiMaio, #Toninelli e il… - dellorco85 : Mentre prosegue l'interessante discussione sui #bandi #Telt e #Tav, faccio notare che in questi giorni il Contratto… - AndreaMarcucci : Di fronte all'immonda sceneggiata della maggioranza sulla #Tav, il Parlamento recuperi un briciolo di centralità ne… -