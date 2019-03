Sì Tav | No Tav

Tav - Gomez su La7 : “Se Francia rimanda di 20 anni la costruzione del suo tratto - è ingiusto che Italia paghi di più” : “Tav? C’è un particolare che viene sottovalutato da tutti e che è legato al contratto relativo all’opera”. Così a Tagadà (La7) Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, esordisce nella sua spiegazione sulla ripartizione dei costi della Tav Torino-Lione. “Attualmente “ – continua Gomez – “la Tav deve essere pagata al 35% dall’Italia e al 25% dalla Francia. Il rimanente viene pagato dalla Ue. I francesi, tuttavia, l’anno ...

Tav - Salvini : “Cda di Telt ha approvato all’unanimità i bandi - siamo sulla strada giusta” : “Il cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav. siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega, in via Bellerio. Per Salvini si tratta di “una scelta chiara e unanime, ma è solo una delle opere pubbliche”. Perché “ci sono 300 cantieri da far ripartire, porti, aeroporti, ferrovie e metanodotti. Contiamo che ...

Il via libera ai bandi per la Tav e il ritorno di Zidane al Real Madrid : La Telt fa ciò che deve e pubblici gli accordi contrattuali preliminari (avis de marchés) con cui ha inizio la procedura che porterà ai capitolati tra 6 mesi e all'inizio del lavori per il completamento della Torino-Lione nel 2020. In ossequio alla gentile lettera del prof. avv. la Telt specifica ch

Tav - Telt sblocca i bandi di gara per 2 - 3 miliardi : I prossimi sei mesi saranno monitorati soprattutto dalla politica: è infatti in quel lasso di tempo che i governi di entrambi i Paesi potrebbero decidere di fermare il progetto. Soddisfazione è stata ...

Tav - Salvini : bene Cda Telt su bandi - ora dl sblocca-cantieri : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il Cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav, che è una delle tante opere pubbliche ma ci sono 300 cantieri da riaprire in Italia. Contiamo che nell'arco di qualche ...

Tav - Perino : "A Salvini serve solo a trovare soldi per Lega" : di Francesco Saita "Salvini ha il problema di trovare i soldi per mandare avanti il partito, cosa pensate che gliene freghi della Tav". E' quanto ha detto all'AdnKronos Alberto Perino, storico leader ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Tav : Telt sblocca bandi - caos M5s-Salvini - 11 marzo - : Ultime notizie di Oggi, ultim'ora: Tav, Telt sblocca i bandi ma è caos Salvini-M5s. Cade aereo in Etiopia, 8 vittime italiane, 11 marzo 2019,

Tav - Chiamparino : chiediamo il referendum : 17.16 Il governatore del Piemonte Chiamparino annuncia:"Domani formalizzeremo la richiesta"del referendum sulla Tav,perché "il Piemonte non ci sta a farsi prendere in giro da Conte-Salvini-Di Maio,tre uomini in fuga elettorale dalla Tav". "Con la pubblicazione degli avvisi da parte di Telt, il governo ha consumato il grande imbroglio:dall'estate scorsa hanno un unico obiettivo,scavallare le elezioni europee senza decidere". "Lo stallo si ...

Tav - via libera agli avvisi di gara per 2 - 3 miliardi : Il consiglio d’amministrazione di Telt, la società incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha approvato all’unanimità la pubblicazione degli avvisi di gara per l’avvio dei lavori del tunnel di base lato Francia. Si tratta di intervento che valgono complessivamente 2,3 miliardi di euro. In questa prima fase Telt si...

Tav : Parigi - da Telt tappa positiva : ANSA, - Parigi, 11 MAR - La Francia si dice soddisfatta per le odierne decisioni del consiglio di amministrazione di Telt che "rappresentano una tappa positiva nell'interesse del progetto Lione-Torino"...

Salvini : "Siamo il primo partito italiano. Sulla Tav da Telt scelta chiara" : 'Abbiamo la responsabilità di essere la prima forza politica di questo paese e dopo il 26 maggio saremo la forza politica di riferimento a livello continentale', ha detto Salvini.