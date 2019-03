Real Madrid-Zidane | UFFICIALE | esonerato Solari | Zizou torna in panchina

Real Madrid - arriva l’ufficialità : Zidane è il nuovo allenatore [LIVE] : Adesso è ufficiale: Zinedine Zidane torna sulla panchina del Real Madrid. Dopo l’indiscrezione di qualche ora fa, con l’incontro nel pomeriggio per mettere il nero su bianco, arriva anche il comunicato del club spagnolo. “Zidane (23/06/1972, Marsiglia) – si legge – è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il francese torna al club dove ha fatto la storia come giocatore e come allenatore. Con lui in panchina, la ...

Zidane-Real Madrid - ora è UFFICIALE : il tecnico torna a Madrid - i dettagli : ZIDANE REAL Madrid – Una stagione piena di delusioni per il Real Madrid dei mostri sacri, fuori ormai dalla Champions League, dalla Coppa del Re e dalla corsa al titolo in Liga: ma in casa Blancos arriva un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda la panchina. L’addio di Solari è ormai cosa certa per […] More

Real Madrid - il ribaltone è ufficiale : torna Zidane - maxi contratto fino al 2022 [DETTAGLI] : Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid: pubblicato il comunicato stampa ufficiale, oggi la prima conferenza stampa La notizia era già nell’aria oggi, ma mancava ancora l’ufficialità, che non è tardata ad arrivare. Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid. La squadra spagnola ha diramato pochi minuti fa il comunicato stampa ufficiale col quale comunica la risoluzione del contratto con Solari e la ...

Il via libera ai bandi per la Tav e il ritorno di Zidane al Real Madrid : La Telt fa ciò che deve e pubblici gli accordi contrattuali preliminari (avis de marchés) con cui ha inizio la procedura che porterà ai capitolati tra 6 mesi e all'inizio del lavori per il completamento della Torino-Lione nel 2020. In ossequio alla gentile lettera del prof. avv. la Telt specifica ch

Dalla Spagna : Zidane torna al Real Madrid : Via Solari, torna in panchina Zinedine Zidane: è il ribaltone più incredibile quello che si profila al Real Madrid. I media spagnoli, da Marca ad As, sono concordi sulla scelta che il presidente ...

Real Madrid - clamoroso : torna Zidane sulla panchina dei Blancos! : Real Madrid, clamoroso: torna Zidane sulla panchina dei Blancos! clamoroso. È quello che sicuramente stanno pensando non soltanto i tifosi Blancos, ma il popolo calcistico in generale. Del resto, alla fine di un’era come quella appena conclusa dal Real Madrid in seguito all’uscita dalla Champions League, si penserebbe all’inizio di una nuova. E invece no. A volte ritornano, in particolare nel momento più buio e ...

Clamoroso a Madrid. Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real : C’è il Clamoroso ritorno di Zinedine Zidane. A 9 mesi dalla conquista della terza Champions consecutiva e dalle sue dimissioni,

Zinedine Zidane - la scelta più clamorosa : torna al Real Madrid. 'Ha già firmato - inizia domani' : Terremoto al Real Madrid , che stasera metterà alla porta Santiago Solari e annuncerà il clamoroso ritorno in panchina di Zinedine Zidane . La svolta è stata anticipata dalla stampa spagnola, secondo ...

Zinedine Zidane - la scelta più clamorosa : torna al Real Madrid. "Ha già firmato - inizia domani" : Terremoto al Real Madrid, che stasera metterà alla porta Santiago Solari e annuncerà il clamoroso ritorno in panchina di Zinedine Zidane. La svolta è stata anticipata dalla stampa spagnola, secondo la quale il presidente delle merengues, Florentino Perez, ha incontrato il consiglio di amministrazion

Zidane torna al Real Madrid : atteso l’annuncio di Perez : Zinedine Zidane sarebbe pronto a tornare sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, quest stasera il club presieduto da Florentino Perez dovrebbe procedere all’esonero di Santiago Solari e annunciare il clamoroso ritorno in panchina di Zidane. Sempre secondo i media spagnoli, il presidente delle merengues, dopo aver incontrato il consiglio di […] L'articolo Zidane torna al Real Madrid: atteso ...

Zidane-Real Madrid - è fatta : no alla Juventus. Attesa l’ufficialità! : ZIDANE REAL Madrid- Zinedine Zidane sarà nuovamente l’allenatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Real Madrid avrebbe esonerato Solari e sarebbe pronto a consegnare nuovamente a panchina madrilena al suo ex allenatore. Come riporta la stampa spagnola, Perez avrebbe convinto Zizou a dire nuovamente sì ai colori madrileni. L’ufficialità è Attesa […] More

Calcio - Zidane torna al Real Madrid come allenatore : oggi l'annuncio - : L'indiscrezione clamorosa è stata rilanciata da Marca e As. L'ex tecnico dei Blancos, vincitore di tre Champions League consecutive, tornerebbe sulla panchina merengue dopo nemmeno un anno

Real Madrid - Zinedine Zidane torna in panchina : Madrid - Via Solari, torna in panchina Zinedine Zidane: è il ribaltone più incredibile quello che si profila al Real Madrid. I media spagnoli, da Marca ad As, sono concordi sulla scelta che il ...

Clamoroso : Zidane torna al Real Madrid! : Un ritorno Clamoroso. In attesa della conferma ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo la giunta direttiva in programma oggi alle 18 ale Bernabeu, non sembrano esserci dubbi, Zinedine Zidane torna al ...