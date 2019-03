Porting S10 per Samsung Galaxy S8 | distanze software ridotte

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Un dispositivo tutt'altro che vecchio ilS8, che può vedere notevolmentele differenzerispetto agli attualiS10 grazie alla rom cucinata dello sviluppatore italiano AlexisXDA. Non avete, per lo meno non ancora, la ben che minima intenzione di mandare in pensione l'ex top di gamma?Stiamo per darvi un'altra buona ragione per tenervelo stretto: la soluzioneche vi sottoponiamo (da valutare comunque bene i pro ed i contro, in quanto trattasi comunque di una release non ufficiale, la cui installazione comporta il decadimento della garanzia, se ancora in corso di validità, per alterazione del contatore Knox) abbatte letra ilS8 ed i nuoviS10, ereditando buona parte delle sue esclusive. Tra le chicche degne di nota, le seguenti: Bixby Routines, Dolby Atmos continuo, transizione dei wallpaper ad ...

OptiMagazine : Porting S10 per #SamsungGalaxyS8: distanze software ridotte - GiostraGiacomo : Che cosa hanno da invidiare Galaxy S8 e S8+ ai nuovi Galaxy S10? Nulla, grazie a questo porting - Androidworld - franbellino : Che cosa hanno da invidiare Galaxy S8 e S8+ ai nuovi Galaxy S10? Nulla, grazie a questo porting - Androidworld -