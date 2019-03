Ponte Genova | Conte | ' Consegna dell' opera nei tempi previsti'

Conte : prima lamiera per Ponte Genova : 10.41 Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che sbloccheremo per far ripartire il Paese". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook.

Ponte Genova : prima lamiera Fincantieri : ANSA, - VENEZIA, 8 MAR - Verrà inaugurato lunedì prossimo, con il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova, il nuovo Stabilimento Fincantieri Infrastructure a ...

Raffica di avvisi di garanzia per il crollo del Ponte Morandi a Genova : Genova, 8 mar., askanews, - Sale ad una sessantina il numero degli indagati per il crollo di ponte Morandi a Genova, in cui lo scorso 14 agosto persero la vita 43 persone. Da ieri la Guardia di ...

Ponte Morandi : Zona franca urbana di Genova - da Mise 109 mln per imprese : Roma, 8 mar. (AdnKronos) - E’ stata pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo Economico che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni per le imprese previste dal decreto per Genova che ha istituito, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, conosciuto

Genova. Ponte Morandi - tracce di amianto nel pilone 8 : sospeso l’abbattimento : sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Bisogna prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Ci sono nuovi indagati per la strage del 14 agosto a Genova. Le accuse sono di omicidio colposo e stradale, disastro e attentato alla sicurezza dei trasporti.Continua a leggere

Ponte Genova : oltre una decina di nuovi indagati per il disastro : Ci sono nuovi indagati per il disastro di Ponte Morandi, il viadotto autostradale crollato lo scorso 14 agosto in cui hanno perso la vita 43 persone. Secondo quanto si apprende, la Guardia di Finanza sta notificando i nuovi avvisi di garanzia, oltre una decina, che si andrebbero così ad aggiungere ai 21 già presenti nel fascicolo aperto subito dopo la tragedia dalla Procura di Genova. Le ipotesi di reato sono di omicidio colposo plurimo, ...

Ponte Genova - stop abbattimento pila 8 : 17.03 stop all'abbattimento della pila 8 del Ponte Morandi previsto sabato,in attesa di altre analisi su presenza di amianto La sospensione è stata decisa dalla Commissione esplosivi che si è tenuta in Prefettura a Genova. Coppe,titolare della Siag,la ditta incaricata di far esplodere le parti del Ponte che non si possono smontare,ha detto:"Devono essere perfezionate le analisi" sulla presenza di amianto nella struttura."Tracce in quantità ...

Genova - Ponte Morandi : probabile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è la salute dei cittadini” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando della demolizione della pila 8 prevista per sabato 9 marzo ha dichiarato: “Se dovesse essere riscontrata presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di Ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, abbiamo un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento“. La prefettura, nel corso dell’ultima ...

Genova : a terra la terza trave del Ponte Morandi : Operazione riuscita in anticipo per necessità a causa del maltempo che sta per arrivare sulla Liguria

