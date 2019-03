Opera low-cost con gli under 35 | a Milano torna in scena VoceAllOpera E Rigoletto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Far conoscere la lirica al maggior numero di persone, con un occhio alle nuove generazioni e grazie alle nuove generazioni. L’associazione VoceAllincon la sualow-35, sempre innovativa negli allestimenti, meritocratica nella selezione dei giovani artisti e attenta al sociale, alle periferie e al riciclo. Il 15 e il 17 marzo darà vita aldi Giuseppe Verdi allo SpazioTeatro89 di. La rilettura, come sempre, è affidata al giovane regista Gianmaria Aliverta, capace già di trasferire la Cenerentola di Gioachino Rossini nel mondo dell’alta moda e il Gianni Schicchi di Giacomo Puccini nel mondo della politica.InAliverta mette l’accento sulla deformità del protagonista, per cercare di comprendere le ragioni del suo animo inquieto. La censura tentò di impedire di mettere in luce la deformità disia ...

