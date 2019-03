Nel Friuli occidentale il mattone ritrova il sorriso

Cresce la raccolta differenziata in Friuli Venezia Giulia : NET sfiora il 67% Nel 2018 : Nuovi modelli di raccolta e una gestione efficiente del servizio di igiene ambientale fanno decollare la differenziata. Net Spa nel 2018 ha raggiunto quasi il 67% (dato medio) nella raccolta differenziata dei rifiuti; quasi due punti percentuali in più rispetto al dato dell’anno precedente. Servendo una popolazione di oltre 308mila abitanti in 58 Comuni delle province di Udine e Trieste, la monoutility di igiene ambientale più grande del Friuli ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza Nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Friuli - da ieri si cerca speleologo disperso Nell’Abisso Rollo a Sella Nevea : ieri sera dopo la mezzanotte il Soccorso Alpino e speleologico è stato allertato per il mancato rientro di uno speleologo dall’Abisso Rollo. Faceva parte di un gruppo che era in esplorazione all’interno della grotta, ha sbagliato strada e si è ritrovato in un altro ramo che sbocca nella parete del Bila Pec, a lato delle pista da sci del Canin. L’uomo aveva detto ai compagni che sarebbe tornata indietro e loro, non vedendolo ...