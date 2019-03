MotoGp – Rins arrabbiato dopo la gara in Qatar | “la strategia di Dovizioso mi ha fatto

MotoGp - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGp - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGp – Rins ragiona sulle qualifiche del Qatar : “difficili per me dopo due cadute” : Alex Rins palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Qatar: il pilota spagnolo in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

Alex Rins MotoGp - GP Qatar 2019 : “La squadra ha lavorato bene. Voglio dare il massimo - ma senza troppe pressioni” : Alex Rins appare fiducioso nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Suzuki ha dimostrato di essere molto competitivo nei test invernali con una moto apparsa nettamente migliorata rispetto alla scorsa stagione. L’obiettivo dello spagnolo sarà quindi quello di essere subito protagonista e provare a salire sul podio già a Losail. Queste le dichiarazioni di ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la mina vagante Suzuki. Rins e Mir velocissimi nei test invernali : possono impensierire i big : Dopo quattro anni di crescita costante sembra essere finalmente arrivato il momento giusto per tornare alla vittoria in casa Suzuki, che si appresta a cominciare il Mondiale 2019 di MotoGP a Losail, in Qatar. La casa nipponica è rientrata a pieno regime nel MotoMondiale a partire dal 2015 (dopo 4 anni di stop) senza riuscire mai a trovare la giusta continuità nell’arco della stagione per insidiare le posizioni di vertice occupate da Honda, ...

MotoGp - Mondiale 2019 : i possibili outsider e le rivelazioni. Alex Rins e Danilo Petrucci in prima fila - Morbidelli e Bagnaia per stupire : Il Circus delle due ruote è pronto per aprire le porte e dare il via allo spettacolo. Nello scenario affascinante di Losail (Qatar), sotto le luci artificiali, i centauri della MotoGP sono desiderosi di regalare agli appassionati tante emozioni. La lunga pausa invernale è stata arricchita dai consueti test che hanno dato alcune indicazioni sui valori in pista ma non hanno detto tutta la verità rispetto alle qualità dei concorrenti. Nella classe ...

MotoGp - Test Qatar – Rins va veloce e sogna in grande : "io favorito? Non sono obbligato a vincere ma…" : Alex Rins sorprendente tutti nei Test in Qatar e si candida come possibile vincitore della prima gara della stagione: il pilota spagnolo proverà a dare un dispiacere a tutti gli avversari Alex Rins è la vera sorpresa dei Test di Losail. Il pilota Suzuki, già veloce in Malesia, si è ripetuto sul circuito di Losail sorprendendo tutti negli ultimi Test che precedono l'esordio nel Mondiale. Secondo gli addetti ai lavori, lui e Vinales

MotoGp – Test Qatar - Alex Rins non sta nella pelle : "vorrei che la prima gara fosse domani - siamo pronti per vincere" : Lo spagnolo entusiasta della sua Suzuki, riuscita ad esprimere già tutto il proprio potenziale dopo due giorni di Test

Test MotoGp Rins brilla sempre di più; Viñales 2° e vicino - ma Rossi è 19° : La Suzuki è sempre più in palla e insidiosa. Il verdetto della seconda giornata di Test sulla pista di Losail, dove il 10 marzo si correrà il primo GP stagionale, fa capire come il progetto della moto

MotoGp - Test Losail 2019 : risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales - Ducati vicine - Valentino Rossi solo 19° : La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole. A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime ...

MotoGp – Test Qatar - terminata la seconda giornata di lavoro in pista : Rins spiazza tutti - Rossi attardato [TEMPI] : Piacevoli sorprese in vetta alla classifica dei tempi al termine della seconda giornata di Test a Losail: Rins domina davanti a tutti, Quartararo al terzo posto E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata, sulla pista di Losail col crono di 1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è ...

MotoGp – Test Sepang - Day2 : Viñales scalza Rins sul gong - Valentino Rossi e Marquez arrancano [FOTO] : Si è conclusa la seconda giornata di Test a Sepang, il più veloce è Maverick Viñales davanti alla Suzuki di Rins e alla Ducati di Andrea Dovizioso Ieri è toccato a Marc Marquez, oggi è stata la volta di Maverick Viñales. Il pilota della Yamaha chiude la seconda giornata di Test di Sepang davanti a tutti, fermando il crono sull’1:58.897, l’unico a scendere sotto il muro dell’1.59 in questi primi due giorni. AFP/LaPresse Un ...